В Челябинской области могут закрыть вузы на карантин

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:18:13+03:00

Уже сейчас закрыты техникумы и колледжи

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Южноуральские университеты и институты следует закрыть на карантин. К такому выводу пришли эксперты регионального минздрава во время заседания оперативного штаба по гриппу.

Сейчас на карантин закрыты только два вуза: Челябинский государственный университет и Уральский социально-экономический институт. Кроме того, с этой неделе из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрываются все техникумы и колледжи региона. Студенты будут выполнять задания дистанционно.

Кроме того, чиновники продлили карантин в челябинских школах. Занятия у школьников отменены до 18 февраля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU