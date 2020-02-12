В Челябинской области могут закрыть вузы на карантин
Южноуральские университеты и институты следует закрыть на карантин. К такому выводу пришли эксперты регионального минздрава во время заседания оперативного штаба по гриппу.
Сейчас на карантин закрыты только два вуза: Челябинский государственный университет и Уральский социально-экономический институт. Кроме того, с этой неделе из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрываются все техникумы и колледжи региона. Студенты будут выполнять задания дистанционно.
Кроме того, чиновники продлили карантин в челябинских школах. Занятия у школьников отменены до 18 февраля включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU