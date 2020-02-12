2020-02-12T14:13:10+03:00
Общество

Что будет с грядущими каникулами в школах Челябинска из-за длинного карантина

Об этом КП-Челябинск рассказали в министерстве образования региона
Ирина ГОЛЛАЙ
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Каникулам быть!Каникулам быть!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Обычно карантин в школах города длится неделю, но бывают и сложные ситуации, наподобие этого года. Дети не ходят в школу более семи дней, а поток заболевших лишь нарастает. Не придется ли школьникам сокращать каникулы?

Весенний перерыв в учебе у всех школяров должен быть в марте, а первоклашкам положена дополнительная неделя отдыха в феврале.

— Каждая школа составляет график каникул на год, которые согласовывает учредитель — городской комитет по делам образования. Школа обязана придерживаться этого графика. Каникулы могут немного сдвинуть, но отменять их совсем нельзя, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Таким образом, карантин не может являться объективной причиной отмены каникул.

— К тому же во время карантина дети не отдыхают, а продолжают учиться дистанционно. Кто-то болеет, а значит, тоже не отдыхает. Поэтому каникулы все же должны быть у всех учащихся, несмотря на объявленный ранее и затянувшийся карантин, — говорит Светлана Платонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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