Жителя Челябинской области осудят за интим с несовершеннолетней
25-летнего жителя Миасса осудят за интимную связь с 15-летней школьницей. Об этом сообщает издание «NewsMiass.ru» с ссылкой на городское управление Следственного комитета.
По информации следствия, парень вступал в интимную связь с девушкой много раз, нарушая закон о запрете половых отношений с несовершеннолетними. При этом осужденный продолжал поддерживать отношения со школьницей, зная о ее реальном возрасте.
Теперь силовики готовят материалы дела для передачи в суд. В случае доказательства вины, молодого человека может ждать четыре года лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU