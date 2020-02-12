Жителя Челябинской области осудят за интим с несовершеннолетней

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:54:28+03:00

Парню может грозить четыре года лишения свободы

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25-летнего жителя Миасса осудят за интимную связь с 15-летней школьницей. Об этом сообщает издание «NewsMiass.ru» с ссылкой на городское управление Следственного комитета.

По информации следствия, парень вступал в интимную связь с девушкой много раз, нарушая закон о запрете половых отношений с несовершеннолетними. При этом осужденный продолжал поддерживать отношения со школьницей, зная о ее реальном возрасте.

Теперь силовики готовят материалы дела для передачи в суд. В случае доказательства вины, молодого человека может ждать четыре года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU