Более 400 человек в Челябинской области помещены в карантин

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:10:30+03:00

Не так давно жители одного из поселков в регионе выступили против размещения граждан КНР под Челябинском. Фото: Александр Самарин

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433 человека ежедневно проверяют на симптомы коронавируса в карантинных центрах Челябинской области: из них 159 граждан КНР. Такими цифрами делится региональное отделение Роспотребнадзора.

— Случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoVна территории Челябинской области не выявлено. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из Китайской народной республики, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что еще 11 февраля цифры были выше. 36 человек выписали из карантина, так как симптомы коронавируса не появились за время инкубационного периода. Кроме того, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал о том, как содержатся люди в карантинных центрах. По словам чиновника, граждане находятся под постоянным наблюдением врачей, несмотря на то, что ни у кого из помещенных под карантин нет явных признаков болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU