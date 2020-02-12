В Челябинске пранкер притворился больным, умирающим от коронавируса

В соцсетях появился видеоролик, который сейчас может не на шутку перепугать неподготовленных горожан. Действия происходят в парке Гагарина. Двое в химзащите несут на руках якобы зараженного короновирусом человека, в которого стреляют из пистолета при попытке побега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/760265" frameborder="0"></iframe> Пранкеры пугают прохожих больным с коронавирусом.Видео: Апрель_ независимая журналистика/vk.com

Сразу успокоим — видео постановочное. Сами ребята в «защитных костюмах» признаются, что это был социальный эксперимент. КП-Челябинск связалась с одним из авторов видеоролика, чтобы узнать подробности о съемках.

Организатор провокационного флешмоба пожелал остаться анонимным. По его словам, одной из главных причин для создания видеоролика стала ситуация с карантинным центром в санатории Утес под Челябинском. Тогда жители местного поселка организовали настоящий стихийный митинг из-за размещения 14 граждан КНР с подозрением на болезнь из Китая.

— Безусловно, мы это сделали для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Собственно это такая реакцией на недовольство жителей ситуацией, на отсутствие медицинских масок, и на недостаток информации по коронавирусу, — рассказал автор видео.

Пользователи социальных сетей посчитали, что тема, поднимаемая в ролике, слишком острая, чтобы делать из нее пранк. Однако сам молодой человек заявляет, что при съемках у них не было цели высмеять панику по коронавирусу или напугать прохожих: даже у ненастоящего пистолета в видео были патроны со снотворным.

— Мы себя пранкерами не считаем, это скорее социальный эксперимент. Дело в том, что статистика в них очень плохая. Зачастую никто из прохожих не пытается помочь, когда они сталкиваются с чем-то подобным. Кроме того, наш ролик мы и не относим к пранкам. Многие думают, что мы пытаемся посмеяться, сделать что-то смешное, но это не так. Мы пытаемся поднять актуальную и важную проблему, — считает автор.

Подобные эксперименты уже проводились в Челябинской области. Так еще в январе 2020 года на одной из улиц Магнитогорске появились местные пранкеры в химзащите, которые несли якобы больного коронавирусом.

Подобных ребят видели и в Магнитогорске, однако челябинская акция не связана со случаем во второй столице Южного Урала. Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»

А между тем, в Москве подобный розыгрыш перерос в уголовное дело. Напомним, в вагоне метро молодой человек рухнул на пол и сымитировал приступ болезни. Его сообщники в это время, сея панику, сообщали попутчикам о наличии у упавшего опасного вируса. Возбуждено уголовное дело, пранкеры задержаны, а одного из парней арестовали на 30 суток.

— Исходя из того, что я прочитал про случаи в Москве, я думаю, что местных пранкеров наказали несправедливо. Учитывая всю ситуацию, мне кажется, что они также пытаются просто показать социальную проблему, — заявил пранкер из Челябинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759877" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в московском метро.

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