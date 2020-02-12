Готовьтесь к отпуску заранее: возобновляются прямые рейсы из Челябинска в Крым

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:12:20+03:00

В Симферополь можно будет улететь без пересадок до конца лета

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С июня 2020 года возобновляются прямые рейсы из Челябинска в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Челябинск», из которого и будут вылетать еженедельные самолеты с 3 июня.

— Прямое авиасообщение по направлению продлится до конца сентября. Уже сейчас известно, что обслуживать маршрут будут лайнеры Airbus А320 и А321, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Пока о планах о возобновлении прямых авиаперелетов рассказали только в авиакомпании Red Wings. Однако сотрудники аэропорта добавили, что точный список перевозчиков будет готов только к марту.

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ИСТОЧНИК KP.RU