Готовьтесь к отпуску заранее: возобновляются прямые рейсы из Челябинска в Крым
С июня 2020 года возобновляются прямые рейсы из Челябинска в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Челябинск», из которого и будут вылетать еженедельные самолеты с 3 июня.
— Прямое авиасообщение по направлению продлится до конца сентября. Уже сейчас известно, что обслуживать маршрут будут лайнеры Airbus А320 и А321, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Пока о планах о возобновлении прямых авиаперелетов рассказали только в авиакомпании Red Wings. Однако сотрудники аэропорта добавили, что точный список перевозчиков будет готов только к марту.
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ИСТОЧНИК KP.RU