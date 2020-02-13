Птицефабрику челябинского бизнесмена Андрея Косилова не закроют в Верхней Пышме

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:05:55+03:00

Куры в порядке: птицефабрику в Верхней Пышме не закрыли. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Несушки в порядке, инкубатор работает, люди не потеряли заработок. Суд Верхней Пышмы отменил решение о закрытии птицефабрики «Среднеуральская». Поводом для вердикта, напомним, стало предписание пожарной охраны об устранении нарушений.

Комментируя решение суда, челябинский предприниматель Андрей Косилов, владелец агрохолдинга «Равис», заявил, что ни разу на предприятии не было ЧП с возгоранием. А на устранение замечаний пожарная охрана дала временной отрезок.

Закрытие птицефабрики могло бы обернуться коллапсом. Что делать с миллионом город кур и заложенными в инкубатор яйцами? Куда податься сотрудникам? Город небольшой — чуть более 70 тысяч населения, и предприятие агрохолдинга — одно из градообразующих. На птицефабрике работает 911 человек. За каждым — семья, у большинства — дети.

Юридическая служба «Рависа» обратилась в суд с заявлением, в котором указывалось на решение, несоразмерное с заявленным прокурором требованием. С чем суд согласился.

Решение о закрытии птицефабрики могло обернуться сокращением всех 911 сотрудников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU