Водитель такси избил пассажира в Челябинске

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:29:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился на днях в областном центре. Три девушки и мужчина вызвали такси, но их поездка закончилась дракой.

По словам одной из участниц конфликта, два пассажира (избитый позже мужчина и его беременная жена) вышли, когда водитель довез их до места. А две девушки собирались продолжить путь и отправиться по новому адресу. Однако водитель не соглашался: он, якобы, грубо отказал дамам и выгнал их из салона. Мужчина-пассажир решил за них заступиться. В итоге все закончилось дракой.

На видео инцидента видно, что драка шла не на жизнь, а на смерть. Судя по содержанию разговора, кто-то из пассажиров мог быть под хмельком, а таксисту сломали видеорегистратор. Сейчас подробности этой истории разбирает полиция.

— После драки пассажиры обратились в полицию. Обращение зарегистрировано в отделе «Тракторозаводский». Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», — сообщает пресс-служба УМВД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось на самом деле?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU