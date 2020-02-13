2020-02-13T11:29:30+03:00
Общество

Водитель такси избил пассажира в Челябинске

Обстоятельства выясняет полиция
Лидия ПЕСКОВА
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Предположительно пассажир мог сломать видеорегистратор.Предположительно пассажир мог сломать видеорегистратор.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент случился на днях в областном центре. Три девушки и мужчина вызвали такси, но их поездка закончилась дракой.

По словам одной из участниц конфликта, два пассажира (избитый позже мужчина и его беременная жена) вышли, когда водитель довез их до места. А две девушки собирались продолжить путь и отправиться по новому адресу. Однако водитель не соглашался: он, якобы, грубо отказал дамам и выгнал их из салона. Мужчина-пассажир решил за них заступиться. В итоге все закончилось дракой.

На видео инцидента видно, что драка шла не на жизнь, а на смерть. Судя по содержанию разговора, кто-то из пассажиров мог быть под хмельком, а таксисту сломали видеорегистратор. Сейчас подробности этой истории разбирает полиция.

— После драки пассажиры обратились в полицию. Обращение зарегистрировано в отделе «Тракторозаводский». Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», — сообщает пресс-служба УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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