Челябинские общественники нашли необычный способ переписи населения

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:05:22+03:00

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Авторы челябинского телеграм-канала «Челябушка» указали на нестандартный способ переписи населения области. И это связано с ситуацией по коронавирусу.

На сегодняшний день известно, что под наблюдением в Челябинской области остаются 433 человека, 159 из них — китайцы. В карантинных пунктах в Миассе и Челябинске остаются по 15 граждан КНР. Covid-19 (это официальное название вируса от ВОЗ) на Южном Урале нет.

— На заметку миграционной службе. Случайно найден отличный способ подсчета, сколько же все-таки среди нас китайцев, — отмечают авторы «Челябушки». — Легальных и не очень. Работающих в пригородных овощных теплицах или на селе, где их труд крайне востребован. Самое время запустить побольше целенаправленных рейдов.

ИСТОЧНИК KP.RU