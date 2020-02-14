2020-02-14T04:16:06+03:00
Общество

«Резали колеса, угрожали»: таксисты Магнитогорска и Башкирии не могут поделить клиентов

Жалобы на коллег они пишут в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Конкуренция заставила таксистов вспомнить 90-е.Конкуренция заставила таксистов вспомнить 90-е.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Таксист из Магнитогорска 6 февраля повез клиента по заявке на Банное. Чтобы не ехать пустым обратно, решил взять кого-нибудь в Зеленой поляне (поселок в Башкортостане). Но не тут-то было…

— Приехав туда, услышал угрозы от местных таксистов: мол, не надо здесь стоять, привез клиента и езжай пустым обратно. Я проигнорировал их и взял заявку через агрегатор. Они подошли к моей машине и начали снова говорить, чтобы я уезжал. Я включил камеру на телефоне, на что последовала попытка выхватить телефон через окно. Я не стал дожидаться клиента и уехал, — пожаловался таксист в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

В ответ таксист с Банного опубликовал свой пост:

— Таксовал пару лет назад в Магнитогорске. Бомбилы резали колеса и разбивали боковые стекла, рукоприкладство было тоже. На вокзал приедешь за своими же родными — они сразу кидаются, начинают угрожать. Мы не таксуем по Магнитогорску. Раздаем визитки на Банном и так работаем. Никому не запрещаем привезти клиентов. Но таксовать по-местному и ловить клиентов до города не дадим, — пишет Руслан Ахмадеев. — Когда идешь на уступки, наглеете: цены сбиваете, уводите клиентов из под носа.

Подписчики паблика, почитав комментарии таксистов, возмутились: «Устроили тут 90-е!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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