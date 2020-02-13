Следственный комитет проверит историю многодетной семьи из садового домика в Челябинске
История семьи Шевченко из Челябинска, которая потеряла купленную в ипотеку квартиру и уже семь лет ютится в садовом домике, проверит Следственный комитет. Силовики будут искать возможные факты халатности.
— Для проверки факта возможной халатности со стороны должностных лиц следственными органами организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — говорят в ведомстве.
.Напомним, семья решилась заявить о проблеме после того, как серьезно заболела средняя дочь. У девочки нашли опухоль мозга. Сейчас она проходит дорогостоящее лечение в Санкт-Петербурге. Терапию оплачивает благотворительный фонд Константина Хабенского. Весной девочку обещают отпустить домой. Но родные боятся привозить ее в домик без туалета и без водопровода.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете, как помочь?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU