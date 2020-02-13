2020-02-13T17:26:12+03:00
Общество

Следственный комитет проверит историю многодетной семьи из садового домика в Челябинске

Семь лет назад у них забрали квартиру из-за долгов по ипотеке
Лидия ПЕСКОВА
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Почему семья потеряла квартиру, проверит Следственный комитет.Почему семья потеряла квартиру, проверит Следственный комитет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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История семьи Шевченко из Челябинска, которая потеряла купленную в ипотеку квартиру и уже семь лет ютится в садовом домике, проверит Следственный комитет. Силовики будут искать возможные факты халатности.

— Для проверки факта возможной халатности со стороны должностных лиц следственными органами организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — говорят в ведомстве.

.Напомним, семья решилась заявить о проблеме после того, как серьезно заболела средняя дочь. У девочки нашли опухоль мозга. Сейчас она проходит дорогостоящее лечение в Санкт-Петербурге. Терапию оплачивает благотворительный фонд Константина Хабенского. Весной девочку обещают отпустить домой. Но родные боятся привозить ее в домик без туалета и без водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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