Плагиат или креатив: жителей Челябинска удивила вывеска с названием «Пошта»

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Челябинска Юлия Меньшикова увидела новое необычное учреждение, сильно напоминающее другие учреждения с большой историей. На одном из зданий по улице Красной появилась синяя вывеска «Пошта». Девушка оценила креатив, посмеялась и выложила сторис в Instagram.

Журналисты КП-Челябинск решили узнать, что же это за «Пошта», которая «доставляет стиль». Первым делом мы отправились за разъяснением к «Почте России». Компания развивается, идет в ногу со временем, открыла банк. Мало ли… Вон «Яндекс» сколько сервисов уже придумал.

— Спасибо за информацию. Данная организация не имеет отношения к деятельности АО «Почта России», — ответили нам.

Тогда мы обратились к самой «Поште», которая оказалось мужской парикмахерской или, как модно сейчас называть, — барбершопом.

— А это не плагиат? Не боитесь штрафа от антимонопольной службы?

— Наша вывеска отличается более, чем на 50 процентов, — комментирует директор салона. — Идею подали мои друзья. Когда Крым присоединили к России, многие стали ездить туда отдыхать, и мне постоянно присылали фотографии почтовых ящиков с надписью «пошта» («почта» по-украински — прим. атвора). Дело в том, что моя фамилия — Почта.

"Пошта" оказалась парикмахерской. Фото: @poshta74

Алексей Почта открыл свою парикмахерскую 8 февраля.

— Вводите услугу «стрижка бабули» для пенсионерок, которые перепутают вас с почтой, — шутят клиенты заведения в Instagram.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU