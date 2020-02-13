Еще два челябинских вуза закрылись на карантин

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:42:18+03:00

Среди них нет главного университета на Южном Урале

Изменить размер текста: A A

Еще немного каникул: Южно-Уральский государственный аграрный и медицинский университеты закрыты на недельный карантин. Об этом объявили руководство вузов на своих сайтах.

— В связи с превышением санитарно-эпидемиологического порога объявлен карантин с 12 по 18 февраля 2020 года, — рассказали сотрудники вузов.

Ранее в Челябинске на неделю отменили занятия в Челябинском государственном университете и Уральском социально-экономическом институте. Кроме того, на карантин до 18 февраля закрыты все колледжи и техникумы в регионе. Работать продолжают ЮУрГУ, а также педуниверситет

Вероятно решение вузов связано с эпидемией гриппа и ОРВИ. Среди детей, у которых карантин объявили раньше, есть спад заболеваемости, однако количество заболевших взрослых продолжает расти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU