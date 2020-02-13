Еще два челябинских вуза закрылись на карантин
Еще немного каникул: Южно-Уральский государственный аграрный и медицинский университеты закрыты на недельный карантин. Об этом объявили руководство вузов на своих сайтах.
— В связи с превышением санитарно-эпидемиологического порога объявлен карантин с 12 по 18 февраля 2020 года, — рассказали сотрудники вузов.
Ранее в Челябинске на неделю отменили занятия в Челябинском государственном университете и Уральском социально-экономическом институте. Кроме того, на карантин до 18 февраля закрыты все колледжи и техникумы в регионе. Работать продолжают ЮУрГУ, а также педуниверситет
Вероятно решение вузов связано с эпидемией гриппа и ОРВИ. Среди детей, у которых карантин объявили раньше, есть спад заболеваемости, однако количество заболевших взрослых продолжает расти.
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ИСТОЧНИК KP.RU