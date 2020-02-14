Родители Челябинской области требуют прекратить нагружать детей уроками во время карантина
Карантин продлили: дети рады, родители — в шоке.
— Сколько можно? Я уже устала каждый вечер объяснять темы за всех учителей! — не выдержала одна из мам в чате нашего класса.
А учителя передают в вайбере: соберем тетради, у всех все проверим. И не стоит сомневаться, что сразу после окончания карантина начнутся контрольные работы. Но не каждый школьник способен учиться самостоятельно, как взрослый студент. И не у каждого родителя есть возможность заменить собой всех педагогов.
— Уважаемые педагоги, это вы с нашими детьми на карантине. А мы работаем в прежнем режиме. Давайте детям домашнее задание, посильное им. Это ваша работа — учить детей. А то еще и двойками пугаете! — подняла больную тему мама школьника в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.
— Сегодня 17 номеров по алгебре... — вздохнула в комментариях подписчица паблика Кристина Гаязова.
Объяснение нагрузке, конечно, есть: во время карантина учебный процесс не останавливается. Нужно проходить новые темы. Но...
— Получается двойная нагрузка: домашняя работа плюс классная. Когда успеть сделать? Всю ночь сидеть ребенка мурыжить? Когда мы учились, не было электронных дневников, и в карантин нас никто не загружал. Все успевали нагнать с помощью учителей после выхода с карантина! — написала Катерина Власова.
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ИСТОЧНИК KP.RU