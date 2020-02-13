«Уральская молния» приглашает челябинцев найти свою половинку на льду 14 февраля
День всех влюбленных в Челябинске горожане и гости столицы Южного Урала традиционно отмечают и в ледовом дворце «Уральская молния». И в этом году 14 февраля арена приглашает всех влюбленных и тех, кто еще не нашел свою вторую половинку.
Окунись в атмосферу любви, дружбы и веселья! В этот романтический пятничный вечер найди своего долгожданного Валентина или Валентинку – говорится в сообщении от организаторов праздника в «Уральской молнии».
Всех ждет веселая и романтичная музыкальная программа, конкурсы, эстафеты, сюрпризы и подарки. Здесь также можно сделать памятные фотографии в специально украшенной фотозоне.
Праздник, посвященный Дню святого Валентина, пройдет в «Уральской молнии» на сеансе массового катания с 19.00 до 21.00. Еще больше идей, где небанально и романтично отметить праздник, — в нашей подборке.
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ИСТОЧНИК KP.RU