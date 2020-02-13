2020-02-13T18:12:12+03:00
Общество

Врачи Челябинской области теперь могут точно диагностировать коронавирус

Раньше показания приходилось проверять в других городах России
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Диагностика играет очень важную роль в выявлении заболеванияДиагностика играет очень важную роль в выявлении заболеванияФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Врачи Челябинской области получили оборудование для диагностики китайского короновируса. Об этом изданию «Южноуральская панорама» рассказал глава регионального минздрава Юрий Семенов.

Как рассказал министр, для лечения болезни из Китая особенно важно правильно диагностировать заболевание. Это помогает выявить инфекцию и выделить вирус. Однако раньше южноуральским специалистом приходилось отправлять все анализы на проверку в другие города России.

— Сначала все материалы отправлялись в Новосибирск, затем мы начали работать с Екатеринбургом, а сейчас вся тест-диагностика уже есть в Челябинске. Мы проводим забор у всех пациентов с признаками респираторной инфекции, — цитирует издание Юрия Семенова.

Кроме того, министр добавил, что анализы даже сейчас отправляют на перепроверку — специально, чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 400 человек в Челябинской области помещены в карантин по коронавирусу. Эксперты проверяют граждан на симптомы страшной болезни (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи Челябинской области теперь могут точно диагностировать коронавирус
«Уральская молния» приглашает челябинцев найти свою половинку на льду 14 февраля
Эксперты и общественники помогут в разработке транспортной сети Челябинска
Молодым специалистам Челябинской области помогут с жильем
Еще два челябинских вуза закрылись на карантин
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
«Трактор» назвал имена игроков-номинантов на Приз зрительских симпатий
В Челябинске власти ищут желающих построить школу
Следственный комитет проверит историю многодетной семьи из садового домика в Челябинске
«Тупой, но веселый»: как жители Челябинска ищут свою любовь на сайтах знакомств
В Челябинске «мертвая» фирма строит дом у морга
Количество акционеров ВТБ в Свердловской области выросло на треть
В Челябинске сына экс-губернатора Дубровского вызвали в суд
«Уже написали заявление»: почему в Челябинской области сокращают судебных приставов
В Челябинской области лосиха преследовала директора национального парка «Зюраткуль»
Челябинские общественники нашли необычный способ переписи населения
Водитель такси избил пассажира в Челябинске