Врачи Челябинской области теперь могут точно диагностировать коронавирус

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:12:12+03:00

Раньше показания приходилось проверять в других городах России

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Врачи Челябинской области получили оборудование для диагностики китайского короновируса. Об этом изданию «Южноуральская панорама» рассказал глава регионального минздрава Юрий Семенов.

Как рассказал министр, для лечения болезни из Китая особенно важно правильно диагностировать заболевание. Это помогает выявить инфекцию и выделить вирус. Однако раньше южноуральским специалистом приходилось отправлять все анализы на проверку в другие города России.

— Сначала все материалы отправлялись в Новосибирск, затем мы начали работать с Екатеринбургом, а сейчас вся тест-диагностика уже есть в Челябинске. Мы проводим забор у всех пациентов с признаками респираторной инфекции, — цитирует издание Юрия Семенова.

Кроме того, министр добавил, что анализы даже сейчас отправляют на перепроверку — специально, чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU