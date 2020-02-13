2020-02-13T18:29:12+03:00
Общество

В минздраве Челябинской области рассказали, как получать посылки из Китая

Многие россияне боятся заказывать любимые безделушки из-за коронавируса
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Некоторые китайские онлайн-магазины даже объявили карантинНекоторые китайские онлайн-магазины даже объявили карантинФото: Олег ЗОЛОТО
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Минздрав Челябинской области развеяли опасения горожан об опасности посылок из Китая. По мнению главы регионального министерства здравоохранения Юрия Семенова, паника взыграла над логикой.

Как рассказал министр изданию «Курс дела», китайский вирус не устойчив без носителя, а потому не сможет выдержать условия доставки. Это касается как вещей с завода, так и вещей бывших в употреблении. Если же вы все таки боитесь заразиться, то БУ товары можно прокипятить, чтобы точно избежать вируса.

Министр также добавил, что даже заказанная у больного одежда не представляет опасности — опять таки из-за особенностей инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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