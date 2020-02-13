50 процентов всех круп в России производятся в Челябинской области
Министерство сельского хозяйства Челябинской области рассказали об успехах региона на рынке. Больше всего на Южном Урале преуспели в производстве муки, круп и макарон.
— Более 850 предприятий, бренды известны по всей стране и за ее пределами. 27% всех макаронных изделий России производится в Челябинской области, 8% муки от общего производства РФ, наши производители круп занимают по разным сегментам до 50% всей производимой крупы в стране, — цитирует издание «Полит74» замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александра Раевского.
Как считает эксперт минсельхоза, производство в Челябинской области прошло огромный путь за 15 лет. Сейчас большинство производителей ищет новые рынки для экспорта, поскольку в регионе производят больше продуктов, чем в нем потребляют.
— Мы серьезно занимаемся проблемами экспорта. Несмотря на все сложности, которые возникают на этом пути, подвижки есть. На протяжении последних трех лет Челябинская область — самая экспортоориентированная по продукции сельского хозяйства, мы опережаем любой регион на Урале, — добавил Александр Раевский.
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ИСТОЧНИК KP.RU