2020-02-14T05:04:48+03:00
Общество

Восемь жителей Челябинска попали на карантин по коронавирусу в Тюмени

Наши земляки, эвакуированные из Уханя, рассказали об условиях содержания в карантинном центре
Валентина ВАГАНОВА
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Для многих карантин стал спонтанным отпуском. Можно выспаться, почитать книги и просто как следует отдохнуть.Для многих карантин стал спонтанным отпуском. Можно выспаться, почитать книги и просто как следует отдохнуть.Фото: из личного архива героя публикации.
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Неделю назад 144 россиянина эвакуировали из китайского города Ухань, охваченного эпидемией коронавируса. Среди них было восемь челябинцев. Все эвакуированные здоровы, но их поместили на двухнедельный карантин в специальный центр.

Челябинцы Денис Долбнев и Лера Лазарева поделились своими впечатлениями о жизни на карантине.

Эвакуированных поселили в комнаты по два-три человека, выдали полосатые пижамы, так как все вещи забрали на дезинфекцию. Выходить из комнат запретили. Еду приносит персонал, облаченный в защитные костюмы.

— Персонал великолепный, со всей душой и заботой относится к нам. Санаторий обычный, типовой. Но все необходимое есть. Номера теплые, просторные, с ванной, балконом. Есть телевизор, холодильник, чайник. Кормят хорошо, четыре раза в день, приносят всякие вкусняшки. Разрешено выходить на балкон и дышать чистым, хвойным воздухом, — рассказывают ребята.

Прочитать больше о жизни в карантине вы можете в нашем материале «"Нам запрещают выходить из комнат": пара из Челябинска попала на карантин по коронавирусу в Тюмени».

ИСТОЧНИК KP.RU

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