«Нам запрещают выходить из комнат»: пара из Челябинска попала на карантин по коронавирусу в Тюмени

Неделю назад челябинца Дениса Долбнева и его девушку Леру Лазареву эвакуировали из китайского Уханя — эпицентра эпидемии. Помимо них на родину вернулись еще 142 россиянина. Всех отвезли на двухнедельный карантин в санаторий «Градостроитель» под Тюменью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

Эвакуированных разместили в комнатах по два-три человека, выходить из которых нельзя. Выдали полосатые пижамы, так как вещи забрали на дезинфекцию. По периметру санатория выставили бойцов Росгвардии.

Денис и Лера поделились с КП-Челябинск своими впечатлениями о жизни на карантине.

Карантин-стайл.Фото: Из личного архива героя публикации

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОТПУСК

У гостей санатория коронавируса нет (!), но профилактику никто не отменял. У них взяли анализы и два-три раза в день измеряют температуру. Каждый день убирают комнаты с хлоркой. Персонал с ног до головы укутан в специальные защитные костюмы.

Гостям можно выходить на балкон.Фото: Из личного архива героя публикации

— Когда мы прибыли, сотрудники санатория сказали, что сделают все, чтобы мы чувствовали себя комфортно эти 14 дней. И держат свое слово. Персонал великолепный, со всей душой и заботой относится к нам. Санаторий обычный, типовой. Но все необходимое есть. Номера теплые, просторные, с ванной, балконом. Есть телевизор, холодильник, чайник. Кормят хорошо, четыре раза в день, приносят всякие вкусняшки. Разрешено выходить на балкон и дышать чистым, хвойным воздухом, — рассказывают ребята.

Комнаты просторные, в них есть все необходимое.Фото: Из личного архива героя публикации

А вот так кормят в санатории. Фото: @dolbnev91

ЭВАКУИРОВАЛИ НА ВОЕННЫХ САМОЛЕТАХ

Денис и Лера — музыканты, выступают в отелях по всему миру. В Ухань приехали в сентябре по работе.

— Отель, в котором мы жили и работали, был отдан под нужды армии и военных медиков. Находиться там было нельзя, нам рекомендовали эвакуироваться.

Эвакуация была добровольная. В охваченный вирусом Китай по поручению президента направили два самолета ВКС. Помимо наших соотечественников вывезли еще граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

— Эвакуация происходила военными бортами, было два самолета ИЛ-76. Да, это не гражданская авиация. Естественно, были непривычные для многих граждан условия перелета. В самолете было тепло, были оборудованы места под уборные, предоставлено питание, вода, медицинская помощь. Члены экипажа отвечали на все вопросы, старались морально поддержать всех, кто волновался, переживал смешанные чувства. Обстановка во время перелета была спокойная. Не было ни какой критики, претензий, вопросов. Негативные отзывы и критика процесса возникла после того, как мы добрались в Тюмень, — говорит Денис.

Он считает, что эвакуация происходила так, как и должна была. Это не рейс в Турцию, а экстренный вывоз людей в условиях ЧС.

dolbnev91 Кто в детстве не мечтал стать космонавтом? Подниматься в скафандре в космический шатл, чтобы лететь в неизвестную темную даль. Мечта почти сбылась и совсем не стараниями Маска, а стараниями МИД, ВКС и Роспотребнадзора. 13 часов полета в теплом комфортабельном военном транспортнике Ил76 в Тюмень, это ли не сказка! Надо сказать, что как бы не выглядело со стороны, на деле все оказалось очень хорошо. В такие моменты понимаешь, что такое русская душа и как она работает. Искренне хочется сказать спасибо, всем кто принимал участие в организации и самом процессе, от каждого члена экипажа просто веяло добром и желанием максимально помочь. С таким вайбом консервы из сухпайка залетали с яростным аппетитом, а палатки туалеты, ну ладно про палатки туалеты просто опустим тему, это ж ил76, хорошо что они там вообще были Этот полет запомнится всем и надолго и он еще раз помог убедиться, что самое главное, это не цена и не как выглядит со стороны, а с какими эмоциями и насколько искренне люди делают те или иные вещи. Спасибо! #coronavirus #epidemic #эпидемия #коронавирус #китайскийвирус #китай #ухань #Wuhan

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Если в Челябинской области после открытия карантинных центров было недопонимание, то в Тюменской, по словам эвакуированных, реакция была спокойной.

— Мы получаем только позитивные пожелания. Нас поддерживают. Люди пишут: «Держитесь, обращайтесь за помощью, если нужно». Некоторые предлагают после карантина остаться, вместе погулять по городу, съездить на горячие источники. Передают подарки, открытки. В соцсетях даже запустили флэшмоб #своихнебросаем. Мы с очень большим негативом столкнулись в Ухане, когда стали давать интервью каналам, выходить в прямые эфиры. Когда мы успокаивали всех, что здесь нет паники, все хорошо, просто ведутся работы, нам говорили: «Вы продались китайским властям».

После карантина Денис и Лера отправятся в Челябинск, где их ждут близкие. Кроме них из «Градостроителя» вернутся домой еще шесть наших земляков.

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