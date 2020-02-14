2020-02-14T06:46:44+03:00
Общество

Глава СК Александр Бастрыкин разбирается, почему в Челябинске выгоняют на улицу многодетную семью

Руководству Следкома по региону поручено в кратчайшие сроки организовать доследственную проверку
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Александр Бастрыкин поручил провести в Челябинске доследственную проверку по истории многодетной семьи Коняевых. Фото: Архив "КП".Александр Бастрыкин поручил провести в Челябинске доследственную проверку по истории многодетной семьи Коняевых. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Горестная история многодетной семьи из Челябинска стала известна руководителю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину.

Два года назад семья жила в ветхом бараке. После того, как СМИ рассказали о невыносимых условиях, Коняевым выделили квартиру. Тем более, что жить в развалюхе стало невозможно: в квартире потолок рухнул на детскую кровать.

Новую квартиру Коняевым выдали из маневренного фонда. Но помещение было настолько тесным, что девять домочадцев ютились на трех кроватях. Впрочем, через полгода чиновники попросили Коняевых выселиться из-за проблем с документами.

После того, как история опять полыхнула в СМИ, чиновники пытаются погасить конфликт. Многодетная семья собирается в суд с иском против мэрии, чтобы добиться более просторной жилплощали.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России, Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области в кратчайшие сроки организовать доследственную проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске жительница отдала мошенникам 138 тысяч рублей
В Челябинске задержан бывший глава Миасса
В Челябинске задыхаются от смога
Глава СК Александр Бастрыкин разбирается, почему в Челябинске выгоняют на улицу многодетную семью
В Челябинске в кардиоцентре появился уникальный рентген сосудистой системы человека
Восемь жителей Челябинска попали на карантин по коронавирусу в Тюмени
Плагиат или креатив: жителей Челябинска удивила вывеска с названием «Пошта»
«Резали колеса, угрожали»: таксисты Магнитогорска и Башкирии не могут поделить клиентов
Родители Челябинской области требуют прекратить нагружать детей уроками во время карантина
50 процентов всех круп в России производятся в Челябинской области
В минздраве Челябинской области рассказали, как получать посылки из Китая
Врачи Челябинской области теперь могут точно диагностировать коронавирус
«Уральская молния» приглашает челябинцев найти свою половинку на льду 14 февраля
Эксперты и общественники помогут в разработке транспортной сети Челябинска
Молодым специалистам Челябинской области помогут с жильем
Еще два челябинских вуза закрылись на карантин
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
«Трактор» назвал имена игроков-номинантов на Приз зрительских симпатий
В Челябинске власти ищут желающих построить школу
Следственный комитет проверит историю многодетной семьи из садового домика в Челябинске
«Тупой, но веселый»: как жители Челябинска ищут свою любовь на сайтах знакомств
В Челябинске «мертвая» фирма строит дом у морга
Количество акционеров ВТБ в Свердловской области выросло на треть
В Челябинске сына экс-губернатора Дубровского вызвали в суд
«Уже написали заявление»: почему в Челябинской области сокращают судебных приставов
В Челябинской области лосиха преследовала директора национального парка «Зюраткуль»
Челябинские общественники нашли необычный способ переписи населения
Водитель такси избил пассажира в Челябинске