Глава СК Александр Бастрыкин разбирается, почему в Челябинске выгоняют на улицу многодетную семью

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:46:44+03:00

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Горестная история многодетной семьи из Челябинска стала известна руководителю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину.

Два года назад семья жила в ветхом бараке. После того, как СМИ рассказали о невыносимых условиях, Коняевым выделили квартиру. Тем более, что жить в развалюхе стало невозможно: в квартире потолок рухнул на детскую кровать.

Новую квартиру Коняевым выдали из маневренного фонда. Но помещение было настолько тесным, что девять домочадцев ютились на трех кроватях. Впрочем, через полгода чиновники попросили Коняевых выселиться из-за проблем с документами.

После того, как история опять полыхнула в СМИ, чиновники пытаются погасить конфликт. Многодетная семья собирается в суд с иском против мэрии, чтобы добиться более просторной жилплощали.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России, Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области в кратчайшие сроки организовать доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU