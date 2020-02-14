«Три минуты, я жду на лавке. Быстрее!»: вахтерша выгнала посреди ночи студентов из общежития на мороз в Челябинске

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:53:01+03:00

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Ночной скандал в общежитии №1 Энергетического колледжа на улице Знаменской благодаря соцсетям обсуждает практически весь Челябинск. Далеко за полночь женщина-вахтер выгнала на мороз живущих здесь же студентов радиотехникума. Видео инцидента появилось в сообществе «Двач» во Вконтакте.

Выгоняя студентов, дама ссылается на объявленный карантин. Молодежь возражает: уже слишком поздно, а денег на проезд нет. Женщина просит студентов позвонить родителям. Молодежь — против. Однако дама все-таки вынуждает учащихся одеться и уйти.

— Пошли вон отсюдова! Общежитие закрыто на карантин! Три минуты, я жду на лавке обоих. Быстрее! — орет вахтер на студентов.

Ситуацию комментируют в минобре области.

— В колледже действительно объявлен карантин. Студентов распустили по домам официально. Остались только те, кому далеко ехать, и дети-сироты. И выгонять их вахтер не имела права. В отношении женщины будут приняты жесткие дисциплинарные меры, — комментируют ситуацию в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Вахтерша выгоняет студентов на мороз из общаги.Видео: сообщество "Двач" во Вконтакте.

В Челябинской области объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа. В регионе закрыты на карантин все школы, колледжи и техникумы, отдельные университеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU