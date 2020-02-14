В Челябинске загорелся завод пластиковой посуды
На Троицком тракте 74/2 (челябинский поселок Смолино) загорелся цех по производству пластиковой посуды. Тревожный сигнал поступил около 12:30.
Очевидцы жалуются на едкий химический запах. Фото: читатель КП-Челябинск
— На момент прибытия первого подразделения, площадь возгорания составляла порядка 600 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности, пострадавших нет, — рассказали в МЧС.
Как уточнили спасатели, изначально в тушении было задействовано 38 человек и 10 единиц техники, затем на место брошены дополнительные силы, выехало руководство Главного управления МЧС России по Челябинской области.
— Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы, — уточнили спасатели.
Фото: Александр Пашнин, Регион74/vk.com
Ситуация усложняется тем, что рядом находится заправка с пропаном. Густой черный дым видно за несколько километров.
— Живем в Новосинеглазово, увидели из окна столб дыма. Сначала думали, что горит одно из наших предприятий, — рассказала читательница КП-Челябинск.
Некоторые горожане, увидев четные облака, подумали, что это смог.
Увидев пелену четного дыма, некоторые горожане подумали, что это выбросы. Фото: Нетипичный Челябинск/vk.com
В Челябинске горят склады на Троицком тракте.Видео: Регион 74/vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU