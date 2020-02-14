На видео челябинских пранкеров про коронавирус обратили внимание в полиции
Уже не шутки: челябинских пранкеров, которые записали в парке Гагарина социальный эксперимент с больным коронавирусом, придется заплатить за свой видеоролик. Как рассказали в издании «Челябинск Сегодня», на ребят обратили внимание в полиции.
Правоохранители задержали молодых людей после освящения инцидента в СМИ. Против авторов ролика были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Теперь же в Центральном районном суде Челябинска ребятам вынесли приговор в виде тысячи рублей штрафа.
При этом авторам ролика изначально могло грозить другое наказание. Задержанных за мелкое хулиганство также могли арестовать на 15 суток.
Пранкеры пугают прохожих больным с коронавирусом.Видео: Апрель_ независимая журналистика/vk.com
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КП-Челябинск связывались с одним из авторов видеоролика. По его словам, это была попытка привлечь внимание горожан к проблеме коронавируса (подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU