«Ученые были в регионе на правах бедных родственниц»: эксперты обсудили утечку мозгов из Челябинской области

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:59:12+03:00

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Научное сообщество Челябинской области поддержало инициативу Алексея Текслера о помощи молодым специалистам с жильем. Как сообщает издание «Полит74», эксперты считают, что именно отсутствие поддержки от регионального правительства приводит к утечке мозгов с Южного Урала.

— Будут ученые — будет и достойная медицина, и конкурентная экономика, и совсем иное качество жизни. И к сожалению, именно они в течение всего постсоветского времени были у нас на правах бедных родственниц. Средняя зарплата доцента в России — одна из самых низких в мире, — считает политолог Андрей Лавров.

По мнению эксперта, сейчас властям важно прояснить то, будут ли получать поддержку ученые гуманитарных наук, а также то, как будет регулироваться поддержка.

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ИСТОЧНИК KP.RU