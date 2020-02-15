2020-02-15T15:29:03+03:00
Общество

«Вы сами приучили детей, что учитесь за них»: челябинцы ответили на требования родителей не нагружать школьников уроками в карантин

Мамы и папы устали делать домашние задания и объяснять детям новый материал [Первый отклик]
Валентина ВАГАНОВА
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На карантине дети не отдыхают, учителя присылают им домашние задания.На карантине дети не отдыхают, учителя присылают им домашние задания.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Челябинские школьники десять дней сидят дома из-за карантина. И выйдут на учебу только 19 февраля. Дети радуются, а родители уже не выдерживают. В соцсетях они жалуются, что после основной работы им приходится трудиться еще и учителями. На днях КП-Челябинск опубликовала материал на эту тему «Родители Челябинской области требуют прекратить нагружать детей уроками во время карантина». Читатели бурно обсуждают его на сайте и в наших соцсетях.

Анна Башмакова:

— Учителя просто борзеют! Перекладывают свою работу на детей и их родителей! ЗП кто получает учитель или родители?

— Анна, кому больше надо, чтобы ваш ребенок не был неучем и преуспел в жизни, учителям или вам? — возразил Алексей Шлычков.

Даниил Комиссаров:

— Надо в корне менять систему образования! Учителя ничему не учат, возложили все на родителей, зачем они тогда вообще нужны. Учите детей на уроках, после уроков делайте час продленки и в это время делайте с ними домашнее задание.

Юлия Николаевна:

— Причем тут учитель? Это система образования. Вот туда и нужно жаловаться. Что требуют от учителей, то и учителя требуют от учеников. Вот так и происходит.

Дмитрий:

— Научите своих детей учиться самостоятельно, а сами работайте. Что научат, то и получат. Родители зачастую сами приучают детей за них учиться, а потом все эти безумные переписки.

Денис Русаков:

— В эпоху интернета можно и интерактивно с детьми заниматься на момент карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вы сами приучили детей, что учитесь за них»: челябинцы ответили на требования родителей не нагружать школьников уроками в карантин
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