«Вы сами приучили детей, что учитесь за них»: челябинцы ответили на требования родителей не нагружать школьников уроками в карантин
Челябинские школьники десять дней сидят дома из-за карантина. И выйдут на учебу только 19 февраля. Дети радуются, а родители уже не выдерживают. В соцсетях они жалуются, что после основной работы им приходится трудиться еще и учителями. На днях КП-Челябинск опубликовала материал на эту тему «Родители Челябинской области требуют прекратить нагружать детей уроками во время карантина». Читатели бурно обсуждают его на сайте и в наших соцсетях.
Анна Башмакова:
— Учителя просто борзеют! Перекладывают свою работу на детей и их родителей! ЗП кто получает учитель или родители?
— Анна, кому больше надо, чтобы ваш ребенок не был неучем и преуспел в жизни, учителям или вам? — возразил Алексей Шлычков.
Даниил Комиссаров:
— Надо в корне менять систему образования! Учителя ничему не учат, возложили все на родителей, зачем они тогда вообще нужны. Учите детей на уроках, после уроков делайте час продленки и в это время делайте с ними домашнее задание.
Юлия Николаевна:
— Причем тут учитель? Это система образования. Вот туда и нужно жаловаться. Что требуют от учителей, то и учителя требуют от учеников. Вот так и происходит.
Дмитрий:
— Научите своих детей учиться самостоятельно, а сами работайте. Что научат, то и получат. Родители зачастую сами приучают детей за них учиться, а потом все эти безумные переписки.
Денис Русаков:
— В эпоху интернета можно и интерактивно с детьми заниматься на момент карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU