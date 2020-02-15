В Челябинске вспыхнул склад мебельного цеха

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:11:54+03:00

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В субботу, 15 февраля, жителей Металлургического района Челябинска напугал черный столб дыма. Загорелся склад мебельного цеха по адресу Морская, 24. Фото и видео пожара очевидцы выложили в соцсети.

— Сообщение о пожаре поступило в 13:29. Через пять минут на место прибыли восемь единиц техники и 17 человек личного состава. Пожар был ликвидирован, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате пожара никто не пострадал.

Это уже второй пожар на челябинском складе за последние два дня. В пятницу, 14 февраля, вспыхнул цех пластиковой посуды, расположенный по Троицкому тракту, рядом с поселком Смолино. МЧС бросило все силы на его тушение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/761042" frameborder="0"></iframe> Пожар на складе в Металлургическом районе Челябинска.Видео: vk.com/«Подслушано ЧМЗ»

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ИСТОЧНИК KP.RU