2020-02-15T18:11:54+03:00
Происшествия

В Челябинске вспыхнул склад мебельного цеха

На место стянулись восемь пожарных машин
Валентина ВАГАНОВА
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В результате пожара никто не пострадал. Фото: vk.com/«Подслушано ЧМЗ»В результате пожара никто не пострадал. Фото: vk.com/«Подслушано ЧМЗ»
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В субботу, 15 февраля, жителей Металлургического района Челябинска напугал черный столб дыма. Загорелся склад мебельного цеха по адресу Морская, 24. Фото и видео пожара очевидцы выложили в соцсети.

— Сообщение о пожаре поступило в 13:29. Через пять минут на место прибыли восемь единиц техники и 17 человек личного состава. Пожар был ликвидирован, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате пожара никто не пострадал.

Это уже второй пожар на челябинском складе за последние два дня. В пятницу, 14 февраля, вспыхнул цех пластиковой посуды, расположенный по Троицкому тракту, рядом с поселком Смолино. МЧС бросило все силы на его тушение.

Пожар на складе в Металлургическом районе Челябинска.Видео: vk.com/«Подслушано ЧМЗ»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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