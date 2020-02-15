В Челябинске вспыхнул склад мебельного цеха
В субботу, 15 февраля, жителей Металлургического района Челябинска напугал черный столб дыма. Загорелся склад мебельного цеха по адресу Морская, 24. Фото и видео пожара очевидцы выложили в соцсети.
— Сообщение о пожаре поступило в 13:29. Через пять минут на место прибыли восемь единиц техники и 17 человек личного состава. Пожар был ликвидирован, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В результате пожара никто не пострадал.
Это уже второй пожар на челябинском складе за последние два дня. В пятницу, 14 февраля, вспыхнул цех пластиковой посуды, расположенный по Троицкому тракту, рядом с поселком Смолино. МЧС бросило все силы на его тушение.
Пожар на складе в Металлургическом районе Челябинска.Видео: vk.com/«Подслушано ЧМЗ»
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ИСТОЧНИК KP.RU