2020-02-14T15:26:45+03:00
Происшествия

«Слишком много огня в день влюбленных»: МЧС бросило все силы на тушение цеха пластиковой посуды в Челябинске

Пожару присвоен четвертый уровень сложности [фото]
Ирина Фадюшина
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Сигнал о пожаре поступил в 12:34. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской областиСигнал о пожаре поступил в 12:34. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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Более четырех часов пожарные боролись с огнем на производстве пластиковой посуды, расположенном по Троицкому тракту, рядом с поселком Смолино. В 16:37 МЧС объявило о ликвидации открытого горения. Работы на месте продолжаются.

Огнем было охвачено 2,5 тыс. кв. м. Подразделения работают по повышенному номеру сложности.

По последним данным, в тушении задействовано 103 человека и 24 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

По последним данным, в тушении задействовано 103 человека и 24 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

— Слишком много огня в день влюбленных. Четвертый номер сложности — именно такой ранг был присвоен сегодняшнему пожару на складе в Челябинске. Не уверен, что теперь пожарные Челябинска будут вспоминать День всех влюбленных с теплотой, — написали в паблике «Главное управление МЧС России по Челябинской области» во «ВКонтакте».

Дополнительно для тушения доставлено две цистерны воды на 64 тонны каждая. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Дополнительно для тушения доставлено две цистерны воды на 64 тонны каждая. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

К ликвидации ЧП привлечены дополнительные силы и средства, в том числе пожарный поезд. Для мониторинга воздуха на предмет превышения вредных веществ пригнали передвижную лабораторию.

На место прибыл министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов, а также руководство ГУ МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить специалистам.

Пожарные выносили из здания газовые баллоны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Пожарные выносили из здания газовые баллоны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Столб черного дыма был виден за несколько километров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Столб черного дыма был виден за несколько километров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Здание трехэтажное, с мансардой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Здание трехэтажное, с мансардой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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