«Слишком много огня в день влюбленных»: МЧС бросило все силы на тушение цеха пластиковой посуды в Челябинске
Более четырех часов пожарные боролись с огнем на производстве пластиковой посуды, расположенном по Троицкому тракту, рядом с поселком Смолино. В 16:37 МЧС объявило о ликвидации открытого горения. Работы на месте продолжаются.
Огнем было охвачено 2,5 тыс. кв. м. Подразделения работают по повышенному номеру сложности.
По последним данным, в тушении задействовано 103 человека и 24 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
— Слишком много огня в день влюбленных. Четвертый номер сложности — именно такой ранг был присвоен сегодняшнему пожару на складе в Челябинске. Не уверен, что теперь пожарные Челябинска будут вспоминать День всех влюбленных с теплотой, — написали в паблике «Главное управление МЧС России по Челябинской области» во «ВКонтакте».
Дополнительно для тушения доставлено две цистерны воды на 64 тонны каждая. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
К ликвидации ЧП привлечены дополнительные силы и средства, в том числе пожарный поезд. Для мониторинга воздуха на предмет превышения вредных веществ пригнали передвижную лабораторию.
На место прибыл министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов, а также руководство ГУ МЧС.
Погибших и пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить специалистам.
Пожарные выносили из здания газовые баллоны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Столб черного дыма был виден за несколько километров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Здание трехэтажное, с мансардой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
ИСТОЧНИК KP.RU