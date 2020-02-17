В Челябинской области резко потеплеет
Начало рабочей недели холодное, но дальше будет лучше: с 18 февраля в Челябинской области ожидается резкое потепление.
По данным челябинского гидрометцентра, со вторника 18 февраля до пятницы 21 февраля средняя дневная температура будет держаться на отметке в +3 градуса. Холода вернутся только к выходным, правда не существенные: в день защитника отечества будет всего -3. Также рабочая неделя должна пройти без существенных осадков.
В Челябинске аномально теплая погода уже не раз мешала детям порезвиться в центральном ледовом городке. Теперь из-за повреждений от перепадов температур его начали демонтировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU