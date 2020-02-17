В Челябинске могут отменить карантин по гриппу

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:04:34+03:00

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В понедельник, 17 февраля, на аппаратном совещании начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова заявила, что ситуация по ОРВИ и гриппу в миллионном городе оценивается как эпидемическая, однако наблюдается снижение заболеваемости по детям — на 15,3%.

Положительно сказался карантин, объявленный в школах две недели назад. Разобщение детских коллективов блокировало темпы распространения болезней. Так, за прошлую неделю дети семи — четырнадцати лет стали болеть меньше на 30%. Наблюдается незначительный рост заболеваемости среди взрослых горожан, однако он не такой интенсивный, как семь недель назад, когда сезонные заболевания только набирали мощь.

Карантин в школах Челябинска продлится минимум до вторника, 18 февраля. В этот день состоится заседание областного и городского штабов по ОРВИ и гриппу. Как подчеркнула Наталья Горлова, будет примято решение, продлевать карантин или нет.

В школах учителя надеются, что карантин отменят. Дистанционное обучение — штука сложная, не каждый ребенок так сознателен и дисциплинирован, чтобы днями дома просиживать за уроками.

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ИСТОЧНИК KP.RU