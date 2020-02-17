2020-02-17T09:04:34+03:00
Общество

В Челябинске могут отменить карантин по гриппу

Уровень заболеваемости идет вниз
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Карантин в Челябинске могут отменить. Фото: Архив "КП".Карантин в Челябинске могут отменить. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 февраля, на аппаратном совещании начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова заявила, что ситуация по ОРВИ и гриппу в миллионном городе оценивается как эпидемическая, однако наблюдается снижение заболеваемости по детям — на 15,3%.

Положительно сказался карантин, объявленный в школах две недели назад. Разобщение детских коллективов блокировало темпы распространения болезней. Так, за прошлую неделю дети семи — четырнадцати лет стали болеть меньше на 30%. Наблюдается незначительный рост заболеваемости среди взрослых горожан, однако он не такой интенсивный, как семь недель назад, когда сезонные заболевания только набирали мощь.

Карантин в школах Челябинска продлится минимум до вторника, 18 февраля. В этот день состоится заседание областного и городского штабов по ОРВИ и гриппу. Как подчеркнула Наталья Горлова, будет примято решение, продлевать карантин или нет.

В школах учителя надеются, что карантин отменят. Дистанционное обучение — штука сложная, не каждый ребенок так сознателен и дисциплинирован, чтобы днями дома просиживать за уроками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-мэра Тефтелева оставят в СИЗО
В Челябинске могут отменить карантин по гриппу
Наш лес сознательно убивают: жители челябинского микрорайона нашли обожженные деревья
Мошенники забрали у южноуральцев почти 400 тысяч рублей
В Челябинской области резко потеплеет
«Ничего не осталось!» пожар уничтожил дом матери-одиночки и ее дочери, купленный с помощью маткапитала
В молоке Челябинской области нашли серьезные нарушения
Дочь и жена выгнали пожилого мужчину из квартиры в Челябинской области
«Ты девственница?»: родители Челябинской области опубликовали переписку неизвестного мужчины с их детьми
Прокладки и доширак: терминал аэропорта в Челябинске по-прежнему похож на сельпо
Николай Платошкин назвал Челябинск убитым городом трудовой славы
В Челябинске в центре трамвай сошел с рельс
В Челябинской области на пожаре погибли две женщины
«Трактор» расстается со своими игроками: кто первый
В Челябинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся
В аэропорт Челябинска по ночам пойдут автобусы
В Челябинске врачи рассказали о состоянии детей, сбитых такси накануне
В Магнитогорске на новом бульваре установили скамьи-«туалеты»
В Челябинской области 42 китайца обследуются на коронавирус
В Челябинске в снегопад подрядчики чистят дороги и тротуары
В Челябинске джипы мешают регистрации на рейсы в аэропорту
В Челябинске трое подростков попали под колеса такси
В Челябинской области из-за коронавируса запретили выставки и продажу животных
Воспитанники «Трактора» помогли команде добыть очки в матче с «Куньлунем»
В Челябинске вспыхнул склад мебельного цеха
Шестилетний вокалист из Челябинска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети»