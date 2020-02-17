Конькобежка Ольга Фаткулина прославила родной Челябинск в Америке
В Солт-Лейк-Сити — столице XIX зимних Олимпийских игр-2002 года у конькобежцев завершился главный старт сезона — чемпионат мира на отдельных дистанциях. Челябинка Ольга Фаткулина возвращается в родной Челябинск с целой россыпью наград — с двумя серебряными медалями — в командном спринте и на дистанции 1000 метров и одной бронзовой — на 500 м.
На своей страничке в фейсбук Ольга так прокомментировала свое фото с бронзовой медаль на дистанции 500 метров: «3 топперов». Наверняка, имела ввиду то, что их троица стала украшение на «тортике» чемпионата мира.
Напомним, что Фаткулина уже на протяжении более 10 лет выступает в составе сборной команды России. Она чемпионка мира (2012) и серебряный призер Олимпийских игр (2014). В ее активе также серебряные и бронзовые награды на этапах Кубка планеты и чемпионатов мира.
Отметим, что чемпионат мира-2020 в Солт-Лейк-Сити стал для России рекордным по числу завоеванных наград — три «золота», пять «серебра» и четыре «бронзы».
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ИСТОЧНИК KP.RU