Челябинка Ольга Фаткулина приехала на чемпионат мира в США в ковбойской шляпе

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:15:11+03:00

Наши девушки уступили сборной Нидерландов. На третьем месте - Польша. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала «серебро» на дистанции командного спринта в составе сборной России. На этой неделе лучшие конькобежцы планеты соревнуются в американском Солт-Лейк-Сити сейчас.

Хорошего настроения Ольге, наверняка добавит недавний шикарный подарок за второе место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Канадском Калгари. Тогда организаторы вручили челябинской конькобежке оригинальную ковбойскую фетровую шляпу — с высокой округлой вогнутой сверху тульей и с широкими подогнутыми вверх полями.

Мы выяснили, что эта шляпа — символ Калгари. Она называется «стетсон» — по имени ее создателя Джона Стетсона. Ее стилизованное изображение присутствует на флаге этого канадского города. В них до сих пор любят щеголять на юго-западе США, на севере Мексики и в западных провинциях Канады.

А между тем, у челябинки, которая выходит на лед в числе фаворитов, еще будет шанс подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Впереди — старты на 500 и 1000 метров и командная гонка.

Напомним, что Ольга Фаткулина в свое время уже завоевывала «золото» чемпионата мира и «серебро» Олимпийских игр в Сочи, является многократной чемпионкой России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ради жены отменил важный бой»: в День Святого Валентина рассказываем лав-стори спортсменов из Челябинска

«Комсомолка» изучила страницы атлетов в соцсетях и увидела их искренние чувства (подробнее)

Надеваем самое красивое и едим борщ: как живут жены хоккеистов-легионеров в Челябинске

Жена игрока «Трактора» Ника Бэйлена Шелби рассказывает о счастливой жизни (подкаст)

Любит пляжи и носит лосины: самые горячие снимки жены новичка челябинского «Трактора»

Красотка из Канады Лорен Щербак приехала в Россию ради супруга (больше фото)

Жена хоккеиста «Трактора» едва не опоздала на рейс в Лос-Анджелес из-за поломки самолета в Челябинске

На помощь красавице пришел местный бизнесмен (подробнее)

Красиво жить не запретишь: смотрим инстаграмы жен хоккеистов «Трактора»

Светские дамы демонстрируют шикарную фигуру и хвалятся снимками с отдыха (фото)

Игрок «Трактора» вкладывает деньги в компьютерные игры, а его супруга — в линию одежды

Все знают, что у у хоккеистов хорошие зарплаты. Игроки — люди предприимчивые. Спускать все на иномарки и наряды жены не станут. А вот на что тратят деньги игроки «Трактора» — узнал наш корреспондент. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU