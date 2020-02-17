ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:37:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел около 500 тонн арматуры для строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Новосибирске.

Международная строительно-ремонтная сеть «Леруа Мерлен» готовит к открытию новый магазин в Новосибирске. При строительстве торгового павильона площадью около 10-15 тыс.квадратных метров используется арматура Челябинского металлургического комбината. Металлопрокат поставила сервисно-сбытовая сеть «Мечел-Сервис».

Это уже четвертая торговая точка компании в Новосибирске. На прилавках гипермаркета будет размещено примерно 30 тыс. товарных наименований.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU