ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел около 500 тонн арматуры для строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Новосибирске.
Международная строительно-ремонтная сеть «Леруа Мерлен» готовит к открытию новый магазин в Новосибирске. При строительстве торгового павильона площадью около 10-15 тыс.квадратных метров используется арматура Челябинского металлургического комбината. Металлопрокат поставила сервисно-сбытовая сеть «Мечел-Сервис».
Это уже четвертая торговая точка компании в Новосибирске. На прилавках гипермаркета будет размещено примерно 30 тыс. товарных наименований.
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ИСТОЧНИК KP.RU