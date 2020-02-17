2020-02-17T11:37:17+03:00
Экономика

ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске

Произведено около 500 тонн арматуры
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел около 500 тонн арматуры для строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Новосибирске.

Международная строительно-ремонтная сеть «Леруа Мерлен» готовит к открытию новый магазин в Новосибирске. При строительстве торгового павильона площадью около 10-15 тыс.квадратных метров используется арматура Челябинского металлургического комбината. Металлопрокат поставила сервисно-сбытовая сеть «Мечел-Сервис».

Это уже четвертая торговая точка компании в Новосибирске. На прилавках гипермаркета будет размещено примерно 30 тыс. товарных наименований.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске досрочно разберут ледовые городки
Двое погибли, шестеро травмированы: на трассе под Челябинском такси попало в лобовое ДТП
Ваня Фокин из Магнитогорска переезжает в Подмосковье
Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде
ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 триллиона рублей
Стало известно, почему в Челябинске власти не поздравили труженика тыла со столетием
Художница из Челябинска делает объемные картины из кожи, которые покупают директора и министры
Стало известно, когда на Кировке снесут все незаконные ларьки
Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник
Стало известно, почему в Челябинске не чистят тротуары
Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Озерске
Конькобежка Ольга Фаткулина прославила родной Челябинск в Америке
Экс-мэр Тефтелев попросил выпустить его из СИЗО
В Челябинске могут отменить карантин по гриппу
Наш лес сознательно убивают: жители челябинского микрорайона нашли обожженные деревья
Мошенники забрали у южноуральцев почти 400 тысяч рублей
В Челябинской области резко потеплеет
«Ничего не осталось!» пожар уничтожил дом матери-одиночки и ее дочери, купленный с помощью маткапитала