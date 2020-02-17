Ваня Фокин из Магнитогорска переезжает в Подмосковье

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:31:22+03:00

Ване Фокину уже два года. Скоро он станет жителем Подмосковья. Фото: архив семьи Фокиных.

О планах семьи «Комсомолка» узнала, когда поздравляла родителей мальчика с его днем рождения

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16 февраля Ване Фокину из Магнитогорска исполнилось два года. Спасенный из-под обломков дома, рухнувшего 31 декабря 2018 года, он уверенно бегает на обеих ножках. Курсы реабилитации еще идут: восстановлением здоровья мальчика теперь занимаются врачи Магнитогорска.

Переехав в новую квартиру в родном городе, полученную взамен уничтоженной взрывом, глава семьи Евгений Фокин поделился, что после пережитого не может жить в многоэтажных домах. К моменту возвращения Ванечки и жены Ольги из клиники доктора Рошаля, где мальчику спасли ножку, Евгений купил в родном городе земельный участок. Южная окраина города, рядом скоро появится один из самых современных парков в России — «Притяжение». Начал ли Евгений строиться?

— Нет. Мы собираемся переезжать в Подмосковье. Там у жены родственники живут. Скоро поедем на разведку, будем присматриваться к домам, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск Евгений Фокин.

Ванечка уверенно стоит на ногах, бегает. Фото: архив семьи Фокиных.

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ИСТОЧНИК KP.RU