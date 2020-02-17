2020-02-17T14:53:18+03:00
Общество

Достаем фраки и кринолины: благотворительный бал времен Пушкина пройдет в Челябинске

Сборы от вечера отдадут онкобольным ребятишкам
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "I Сретенский бал православной молодежи Челябинск".Фото: сообщество "I Сретенский бал православной молодежи Челябинск".
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В понедельник, 24 февраля, в Челябинске пройдет традиционный Сретенский бал. Это танцевальный вечер в стиле XIX века, приуроченный ко Дню православной молодежи.

— Гостей ждут исторические танцы в стиле XIX века, а также благотворительная ярмарка с изделиями ручной работы, выступления творческих коллективов и сытный фуршет, — говорят организаторы.

Стать участником бала можно с 14 лет. Специальная танцевальная подготовка не требуется. Главное — быть одетым подобающим образом. Дамы должны быть в вечерних платьях или в юбках ниже колена. На кавалерах — фраки, смокинги или брюки с рубашкой и галстуком. На бал не пустят в джинсах, кроссовках, в туфлях на шпильках и с глубоким декольте.

Сретенский бал ждет гостей в ДК ЧЭМК (ул. Российская, 34) с 14.00 до 19.00 24 февраля. Благотворительный организационный взнос — 600 руб. Для студентов и учащихся — 300. Эти деньги направят в фонд помощи онкобольным детям «Искорка».

НА ЗАМЕТКУ

А в среду, 19 февраля, всего за 100 рублей можно посетить мастер-класс по историческим танцам и бальному этикету. Приходите с 19.00 до 21.00 в 3Б корпус ЮУрГУ (пр. Ленина, 87, холл 3 этажа). Захватите вторую обувь и паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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