Сразу на 10 челябинских маршрутках подорожает проезд

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:33:20+03:00

По кошелькам некоторых граждан, в частности студентов, подобный рост цен может сильно ударить Фото: Андрей АБРАМОВ

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Пользуйтесь общественным транспортом: частные перевозчики Челябинска продолжают повышать цены на проезд. В этот раз под раздачу попали сразу десять популярных городских маршрутов.

Как рассказали в управлении транспорта Челябинска подорожание будет проходить постепенно: с 17 по 20 марта. Первыми окажутся маршрутки под номером № 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля», № 78 «Академика Королева — Мамина» и № 54 «ТК «Диско» — Александра Шмакова». Затем очередь дойдет до № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», № 91 «ТК «Молния» — Поселок Градский прииск», № 10 «ЧМК — ЮУрГУ», № 19 «Чистопольская — Приборостроительная», № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово», а также популярные у студентов № 39 «ЧТЗ — Чичерина» и № 86 «Мехколонна — поселок Шершни».

Средняя цена за поездку впрочем еще страннее, чем объявленная на других недавно подорожавших маршрутах. Везде придется оставить по 28 рублей вместо 25, плюс копейки, у всех по-разному — от 20 до 90.

Сами перевозчики отнекиваются. Частники говорят, что проезд подорожал из-за установки тахографов, камер видеонаблюдения, терминалов, касс онлайн, а также из-за инфляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU