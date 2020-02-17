Микрорайон в Челябинске затопило водой из канализации
Машины тоже искупаются: дороги челябинского микрорайона «Парковый» затопило из-за серьезной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Сейчас на месте уже работают аварийные бригады. Пока отключений воды в микрорайоне не предвидится. Кроме того, дорожный подрядчик ООО «Строймезанизация» пытается прекратить излив воды, а также ликвидировать его последствия.
Проблемы с сетями водоснабжения сейчас в Челябинске не редкость, особенно для первого «Паркового». Так, в начале февраля из-за коррозии на одной из теплосетей, во всем микрорайоне отключили горячую воду.
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ИСТОЧНИК KP.RU