«Нарядный и гостеприимный»: Филипп Киркоров опубликовал видео о своих гастролях в Челябинске

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:11:23+03:00

Киркоров много лет приезжает в Челябинск и называет его одним из самых любимых российских городов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нем певец признался городу в любви

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Челябинск с новым фееричным шоу посетил король поп-музыки Филипп Киркоров. Он приехал в южноуральскую столицу всего на день. Сразу с железнодорожного вокзала его на «Майбахе» повезли в Театр оперы и балета, где вечером он дал концерт

Филипп Киркоров исполнил свою новую скандальную песню «Романы». Клип с танцующими монахинями и звездой Comedy Woman Екатериной Варанавой за пять дней посмотрели уже почти два миллиона человек.

— Нарядный и гостеприимный Челябинск! Спасибо всем за волшебный вечер! — написал артист в своем Instagram и опубликовал небольшой видео-отчет о пребывании в городе.

fkirkorov Нарядный и гостеприимный Челябинск! Спасибо всем за волшебный вечер! Едем дальше! Тюмень, встречай! Проверим какой у вас #цветнастроения

Утром Филипп Киркоров отправился гастролировать дальше. Следующий пункт назначения у него — Тюмень.

Филипп Киркоров показал вип-вагон в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU