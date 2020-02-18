«Нарядный и гостеприимный»: Филипп Киркоров опубликовал видео о своих гастролях в Челябинске
Челябинск с новым фееричным шоу посетил король поп-музыки Филипп Киркоров. Он приехал в южноуральскую столицу всего на день. Сразу с железнодорожного вокзала его на «Майбахе» повезли в Театр оперы и балета, где вечером он дал концерт
Филипп Киркоров исполнил свою новую скандальную песню «Романы». Клип с танцующими монахинями и звездой Comedy Woman Екатериной Варанавой за пять дней посмотрели уже почти два миллиона человек.
— Нарядный и гостеприимный Челябинск! Спасибо всем за волшебный вечер! — написал артист в своем Instagram и опубликовал небольшой видео-отчет о пребывании в городе.
Утром Филипп Киркоров отправился гастролировать дальше. Следующий пункт назначения у него — Тюмень.
Филипп Киркоров показал вип-вагон в Челябинске.
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