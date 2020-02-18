2020-02-18T14:36:30+03:00
Общество

В Челябинске придумали оберег от коронавируса

На амулеты от китайской заразы уже есть спрос
Валентина ВАГАНОВА
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Надпись на китайском означает пожелание крепкого здоровья. Фото: Александр КайновНадпись на китайском означает пожелание крепкого здоровья. Фото: Александр Кайнов
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Маски, регулярное мытье рук, дезинфицирующие спреи — это все, конечно, может защитить от коронавируса. Но в Челябинске, кажется, изобрели средство понадежнее — оберег от современной «чумы». Деревянный амулет придумал дизайнер Александр Кайнов.

— У меня рекламно-производственная фирма. Встал вопрос небольших презентов для наших клиентов. Вот, разработали такое актуальное изделие. Прекрасно подойдет и мужчинам и женщинам, и на 23 февраля и на 8 марта. Вызывает улыбку и положительные эмоции. Результат защиты — 100%, пока. Думаем доработать, сделать открывалку для бутылок и вращающийся брелок антистресс, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Александр.

Фото оберега дизайнер выставил в соцсети. Подписчики предложили улучшить его действие, натерев чесноком.

На амулет от коронавируса уже появился спрос. Такая штуковина как минимум поднимет настроение, а как известно, это отличное средство для укрепления иммунитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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