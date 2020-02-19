2020-02-19T11:57:19+03:00
Общество

Самый сильный человек России навсегда покидает родной Челябинск

Эльбрус Нигматуллин перебирается на ПМЖ в Башкортостан
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Эльбрус - народный герой и одна из самых уважаемых медиаперсон в Челябинске.Эльбрус - народный герой и одна из самых уважаемых медиаперсон в Челябинске.
Изменить размер текста:

Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин, который носит титул самого сильного человека России, заявил о переезде в Башкирию. На личной странице в социальных сетях Эльбрус признался, что отныне планирует жить в Уфе.

— Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда был для меня вторым домом, а в последнее время с приходом Радия Хабирова (новый глава Башкортостана — ред.) республика меняется в лучшую сторону и становится сильнее, — пишет Эльбрус.

Спортсмен уверен, что именно здесь он сможет наиболее эффективно реализовывать свои спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни.

СПРАВКА КП

Эльбрус Нигматуллин родился в Аргаяшском районе Челябинской области.

Является мастером спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» в 2005 году. Нигматуллин четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. Занимался политикой, снимался в кино.

Благодаря своим достижениям стал узнаваемым брендом Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Челябинский урбанист недоволен освещением на набережной
Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов
Распродажа текстиля в Челябинске: где купить подарки для себя и близких
Освоение новой продукции на «Уралкузе» вошло в рейтинг главных событий российской металлургии 2019 года
«Трактор» сразится с «Адмиралом» — соперником по турнирной таблице
Процесс о хищении 33 млн рублей при подготовке российско-казахстанского форума стартовал в Челябинске
«Поднялись в небо»: в Озерске романтики поздравили мать с рождением ребенка
Жители двора на Северо-Западе Челябинска подняли бунт из-за появившийся под окнами дороги
Бывший силовик получил срок за интим с мальчиками-подростками в Челябинской области
Самый сильный человек России навсегда покидает родной Челябинск
В Челябинской области столкнулись трактор и «семерка»: двое пострадали
По подозрению в краже 19 млн рублей задержан бывший директор оборонного предприятия в Челябинской области
ВТБ: челябинцы на 25% увеличили траты на подарки для любимых
Разбившему Rolls-Royce рабочему из Челябинска окончательно отпустили долги
Фура слетела с дороги во время снегопада в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Для вернувшихся из Китая студентов не станут открывать карантинный пункт в Магнитогорске
Стартовала продажа авиабилетов из Челябинска в Крым
Победительница грантового конкурса «Мечела» реализует проект по использованию вторсырья
Челябинец пожаловался на водителя, который усадил ребенка за руль
«Не тяни — голосуй!» Фестиваль больших граффити может уйти из Челябинской области
Таксисты Челябинска возмущены: их заставляют арендовать машины поновее, чтобы возить по тарифу «Комфорт»
Автомойка с логотипом «Первого канала» удивила жителей Челябинска
Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области
Челябинскую студентку хотят отчислить из-за юбки