Самый сильный человек России навсегда покидает родной Челябинск
Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин, который носит титул самого сильного человека России, заявил о переезде в Башкирию. На личной странице в социальных сетях Эльбрус признался, что отныне планирует жить в Уфе.
— Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда был для меня вторым домом, а в последнее время с приходом Радия Хабирова (новый глава Башкортостана — ред.) республика меняется в лучшую сторону и становится сильнее, — пишет Эльбрус.
Спортсмен уверен, что именно здесь он сможет наиболее эффективно реализовывать свои спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни.
СПРАВКА КП
Эльбрус Нигматуллин родился в Аргаяшском районе Челябинской области.
Является мастером спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» в 2005 году. Нигматуллин четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. Занимался политикой, снимался в кино.
Благодаря своим достижениям стал узнаваемым брендом Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU