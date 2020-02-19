Самый сильный человек России навсегда покидает родной Челябинск

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:57:19+03:00

Эльбрус - народный герой и одна из самых уважаемых медиаперсон в Челябинске.

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Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин, который носит титул самого сильного человека России, заявил о переезде в Башкирию. На личной странице в социальных сетях Эльбрус признался, что отныне планирует жить в Уфе.

— Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда был для меня вторым домом, а в последнее время с приходом Радия Хабирова (новый глава Башкортостана — ред.) республика меняется в лучшую сторону и становится сильнее, — пишет Эльбрус.

Спортсмен уверен, что именно здесь он сможет наиболее эффективно реализовывать свои спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни.

СПРАВКА КП

Эльбрус Нигматуллин родился в Аргаяшском районе Челябинской области.

Является мастером спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» в 2005 году. Нигматуллин четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. Занимался политикой, снимался в кино.

Благодаря своим достижениям стал узнаваемым брендом Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU