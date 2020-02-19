Процесс о хищении 33 млн рублей при подготовке российско-казахстанского форума стартовал в Челябинске
Во вторник, 18 февраля, Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать громкое дело о хищении 33 млн рублей. Бывшего заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и хозяина компании «Элефант» Михаила Смирнова подозревают в хищении крупной суммы из областного бюджета при подготовке российско-казахстанского форума с участием президентов в 2017 году.
По версии следствия, Антон Бахаев договорился с Михаилом Смирновым о хищении денег. Смирнов должен был передать Бахаеву 2,9 млн рублей за выбор «Элефанта» в качестве основного подрядчика при проведении форума. Торги при этом не проводились.
Свою вину фигуранты дела не признают.
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ИСТОЧНИК KP.RU