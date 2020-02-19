Освоение новой продукции на «Уралкузе» вошло в рейтинг главных событий российской металлургии 2019 года

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:25:19+03:00

Составители рейтинга выбирали самое значимое событие в отрасли в каждом месяце прошедшего года

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Освоение заводом «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») крупногабаритных поковок признано одним из главных событий 2019 года в черной металлургии России. Рейтинг составила инвестиционная компания «Финам».

Составители рейтинга выбирали самое значимое событие в отрасли в каждом месяце прошедшего года. В июле темой номер один в черной металлургии стало производство чебаркульским предприятием Группы «Мечел» поковки из стального слитка массой более 60 тонн. Заготовку отлили на ЧМК, после чего обработали в кузнечно-прессовом цехе «Уралкуза».

— Чтобы обеспечить возможность производства таких крупногабаритных поковок, на предприятии было установлено несколько новых станков для механической обработки. Каждая единица продукции уникальна, изготавливается по индивидуальным размерам и проходит тщательный контроль, — пояснил главный инженер ПАО «Уралкуз» Даниил Мергенев.

Готовая поковка была предназначена для ЧМК, где из нее изготовили валок для прокатного стана. Производство данных заготовок планируется поставить на поток для обеспечения предприятий «Мечела» валками, а также поставок как внутри страны, так и за границу.

За освоение производства валков из крупнотоннажных слитков для горячей прокатки «Уральская кузница» совместно с ЧМК получила золотую медаль лауреата международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

Также в дюжину главных событий металлургии по версии инвестиционной группы «Финам» вошли два проекта другого предприятия Группы «Мечел» — завода «Ижсталь». Ижевское предприятие в 2019 году завершило капитальный ремонт прокатных станов 250 и 450.

Полностью рейтинг можно изучить по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU