«Оскорбила еще больше!»: блогерша из Челябинска сняла ролик о «бесплатных» гражданских женах

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:33:58+03:00

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Блогер из Челябинска Наталья Краснова решила ответить на слова протоирея Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках», с которыми священник сравнил гражданских жен.

Наша землячка сняла видеобращение от лица обиженной дамочки.

— Мы не бесплатные! Мужчины, вы не правы! Сравните,сколько вы тратите на гражданских жен и на обычную шлюху!

При этом блогерша, явно, вжилась в образ последней: красные губы, капризный тон, силиконовое декольте…

К роликам Красновой дамы отнеслись неоднозначно.

krasnovanatasha ГРАЖДАНСКИЕ ЖЁНЫ - ЭТО БЕСПЛАТНЫЕ ПРАСТИТУТКИ. Я нисагласна! Я вот уже две недели как гражданская жына у одного депутатского депутата и я не согласная с этой теорией, што я как бы бесплатная праститутка! Мужчины, вы ниправы! Мы ни бисплтаные!!!!! ЖЕНЩИНЫ И ДЕВЧУЛИ, ПАТПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ О ПРАВАХ ГРАЖДАНСКИХ ЖЁН ВОТ ТУТ:

— Наталья, молодец. Правильно все говоришь! — поддерживают одни.

И тут же блогершу осуждают другие.

— Да, Смирнов высказался очень резко, но в его словах глубокий смысл. А то, что делает сейчас Краснова, некрасиво и мерзко. Она еще больше оскорбляет всех женщин, — пишут челябинки в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU