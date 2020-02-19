«Оскорбила еще больше!»: блогерша из Челябинска сняла ролик о «бесплатных» гражданских женах
Блогер из Челябинска Наталья Краснова решила ответить на слова протоирея Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках», с которыми священник сравнил гражданских жен.
Наша землячка сняла видеобращение от лица обиженной дамочки.
— Мы не бесплатные! Мужчины, вы не правы! Сравните,сколько вы тратите на гражданских жен и на обычную шлюху!
При этом блогерша, явно, вжилась в образ последней: красные губы, капризный тон, силиконовое декольте…
К роликам Красновой дамы отнеслись неоднозначно.
— Наталья, молодец. Правильно все говоришь! — поддерживают одни.
И тут же блогершу осуждают другие.
— Да, Смирнов высказался очень резко, но в его словах глубокий смысл. А то, что делает сейчас Краснова, некрасиво и мерзко. Она еще больше оскорбляет всех женщин, — пишут челябинки в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU