Стало известно точное количество мероприятий, которые пройдут в Челябинске во время саммитов
Уточнены данные по количеству мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые летом предстоит принять южноуральской столице. Их будет 22. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка».
На первое место Фонд Росконгресс ставит предстоящий Форум глав регионов государств-членов ШОС. Его хотят сделать дискуссионно-аналитической площадкой для придания сотрудничеству предметно-ориентированного характера. Участники должны будут обмениваться опытом и лучшими практиками территориального развития.
— Последний пункт для Челябинска очень актуален. Не принят пока генплан, в мэрии набрали новую команду спецов. Саммиты — подходящий момент себя показать и на других посмотреть, возможно, и критику выслушать от тех, у кого более благообразное внешнее пространство и ускоренное технологическое развитие, — отмечают авторы «Челябушки». — Есть чему поучиться в сфере планирования территорий у того же Китая либо соседей из Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU