Стало известно точное количество мероприятий, которые пройдут в Челябинске во время саммитов

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:39:23+03:00

Проект конгресс-холла, который так и не смогли построить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Уточнены данные по количеству мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые летом предстоит принять южноуральской столице. Их будет 22. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка».

На первое место Фонд Росконгресс ставит предстоящий Форум глав регионов государств-членов ШОС. Его хотят сделать дискуссионно-аналитической площадкой для придания сотрудничеству предметно-ориентированного характера. Участники должны будут обмениваться опытом и лучшими практиками территориального развития.

— Последний пункт для Челябинска очень актуален. Не принят пока генплан, в мэрии набрали новую команду спецов. Саммиты — подходящий момент себя показать и на других посмотреть, возможно, и критику выслушать от тех, у кого более благообразное внешнее пространство и ускоренное технологическое развитие, — отмечают авторы «Челябушки». — Есть чему поучиться в сфере планирования территорий у того же Китая либо соседей из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU