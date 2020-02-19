2020-02-19T18:29:23+03:00
Общество

Попробуем снова: в Челябинске организуют раздельный сбор мусора

Для каждого вида отходов будет свой контейнер
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Переработка мусора может помочь избежать нового мусорного коллапсаПереработка мусора может помочь избежать нового мусорного коллапсаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жителей Челябинска могут обязать выбрасывать мусор в контейнеры для разных видов отходов. Соответствующие поправки в закон от регионального министерства экологии приняли в первом чтении депутаты Заксобрания 19 февраля.

Подобную практику уже активно используют в Копейске и Южноуральске, а в 2020 году заявку на получение средств для организации раздельного сбора мусора подали уже 33 города Челябинской области. Всего на это выделят 350 миллионов рублей.

Как рассказали в минэкологии, на мусорных площадках города появятся три контейнера: красные для перерабатываемых отходов, оранжевые для опасного мусора и серые для прочих. Кроме того, планируется начать приучать детей к раздельному сбору уже со школы: этому поспособствует министерство образование области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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