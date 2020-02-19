«Трактор» одержал самую крупную «сухую» победу в сезоне

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:31:23+03:00

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Накануне матча все предположения относительно исхода игры сводились к одному: этот поединок хоть ничего и не решает для челябинцев, но позволит команде побороться за то, чтобы уйти с последнего места в Восточной конференции. Для «Адмирала» же эта игра означала — сможет ли клуб продолжить борьбу за выход в плей-офф? Владивосток лишился надежды на борьбу за Кубок Гагарина. А «Трактору», дабы подняться со дна Востока нужно набирать очки в оставшихся трех играх чемпионата КХЛ.

Егор Фетеев и Вячеслав Основин в первом периоде забросили по голу. Ярослав Косово втором и начале третьего отрезка оформил дубль. А победную точку в матче против «Адмирала» поставил Ник Бэйлен. Итог — 5:0 в пользу «Трактора» и самая крупная победа черно-белых с «сухим» счетом в этом сезоне. Напомним, в начале января в Нижнем Новгороде черно-белые также с крупным счетом 6:1 переиграли местное «Торпедо».

«Медведям» остается провести еще три матча в «регулярке». Дома — с «Сибирью» (22 февраля) и магнитогорским «Металлургом» (27 февраля) и на выезде — с московским «Динамо» (25 февраля).

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ИСТОЧНИК KP.RU