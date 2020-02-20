В Челябинске потеплеет до +5
Четверг, 20 февраля, станет одним из самых теплых дней этой зимы. Сегодня днем в Челябинске потеплеет до +5 градусов.
Ранее ожидалось, что к концу этой недели, к праздничным выходным, температура немного опустится. Но тепло не торопится уходить. В городе и по области настоящая оттепель.
В ночь на пятницу, 21 февраля, в областном центре будет -6 градусов, днем +3.
В ночь на субботу, 22 февраля, температура опустится до -9, днем ожидается от 0 до +2 градусов.
В ночь на воскресенье, 23 февраля, до -10 ночью и около нуля днем.
При этом ветер будет все тише и тише, а свежего снега синоптики не обещают и вовсе.
К середине следующей недели в городе снова потеплеет до +3 градусов.
Кстати, в этом году уроки в школах Челябинска из-за низкой погоды не отменяли ни разу.
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ИСТОЧНИК KP.RU