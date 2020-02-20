2020-02-20T06:43:40+03:00
Общество

«Выкинули трижды за месяц»: зоозащитница рассказала про собаку, которая ждала хозяина несколько суток у подъезда в Челябинской области

Пес ищет новый дом
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Бедного пса предали трижды. Фото: Жанна Приданникова, vk.com/chp_dtpБедного пса предали трижды. Фото: Жанна Приданникова, vk.com/chp_dtp
Изменить размер текста:

История этой собаки из Златоуста тронула многих. Она двое суток просидела на одном месте у подъезда — на морозе. Она ждала, что хозяин, который оставил ее тут, вернется.

На собаке был надет ошейник. Рядом лежал отстегнутый поводок. Местные жители не сразу сообразили, что здесь что-то не то. Когда поняли, принесли дрожащего от холода пса в квартиру отогреться, покормили, написали объявление в соцсети. Зоозащитница Жанна устроила пса на платную передержку, а сама принялась искать ему новых хозяев.

— Ищу ответственные руки для брошенной, но верной собаки. Это кобель, ему полгода, помесь стафа. Он очень-очень энергичный. Любит диваны. Ничего не грызет, только игрушки. С ним надо много гулять и заниматься. Он станет вам отличным другом! — рассказывает Жанна Приданникова в группе «ЧП Златоуст» в ВК. — Прежней хозяйке отдавать его нельзя. Несовершеннолетняя и безответственная девушка.

Она не приехала за собакой, так как в семь вечера для нее транспорт плохо ходит… Мы с ней договорились, что она мне позвонит на следующий день, сообщит адрес, и я приеду поговорить с родителями. Но версии, где будет жить собака, менялись четыре раза за вечер: «на хате у парня», «у знакомого», «у подруги», «с родителями». В итоге мне никто не позвонил.

Также выяснилось, что этого пса девушка уже кому-то отдавала. В общем, собаку выкинули третий раз за месяц.

Кто хочет верного четвероногого друга, пишите Жанне в ВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области

Теперь собаке ищут новый дом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выкинули трижды за месяц»: зоозащитница рассказала про собаку, которая ждала хозяина несколько суток у подъезда в Челябинской области
В Челябинске потеплеет до +5
Зима расширила тротуары в Челябинске
«Трактор» одержал самую крупную «сухую» победу в сезоне
Челябинск и Копейск могут связать трамваем
Попробуем снова: в Челябинске организуют раздельный сбор мусора
В Москве обсудили готовность Челябинска к саммитам
Отставку скандального челябинского омбудсмена рассмотрят в конце февраля
Стало известно точное количество мероприятий, которые пройдут в Челябинске во время саммитов
Коммунальщикам придется ответить за потоп в Парковом
Карантин продлили: челябинские подростки нашли себе новое развлечение
«Оскорбила еще больше!»: блогерша из Челябинска сняла ролик о «бесплатных» гражданских женах
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» пройдет в Кургане в апреле
В центре Челябинска снесли дом XIX века
В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Челябинский урбанист недоволен освещением на набережной
Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов
Освоение новой продукции на «Уралкузе» вошло в рейтинг главных событий российской металлургии 2019 года
«Трактор» сразится с «Адмиралом» — соперником по турнирной таблице