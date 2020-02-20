«Выкинули трижды за месяц»: зоозащитница рассказала про собаку, которая ждала хозяина несколько суток у подъезда в Челябинской области

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:43:40+03:00

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История этой собаки из Златоуста тронула многих. Она двое суток просидела на одном месте у подъезда — на морозе. Она ждала, что хозяин, который оставил ее тут, вернется.

На собаке был надет ошейник. Рядом лежал отстегнутый поводок. Местные жители не сразу сообразили, что здесь что-то не то. Когда поняли, принесли дрожащего от холода пса в квартиру отогреться, покормили, написали объявление в соцсети. Зоозащитница Жанна устроила пса на платную передержку, а сама принялась искать ему новых хозяев.

— Ищу ответственные руки для брошенной, но верной собаки. Это кобель, ему полгода, помесь стафа. Он очень-очень энергичный. Любит диваны. Ничего не грызет, только игрушки. С ним надо много гулять и заниматься. Он станет вам отличным другом! — рассказывает Жанна Приданникова в группе «ЧП Златоуст» в ВК. — Прежней хозяйке отдавать его нельзя. Несовершеннолетняя и безответственная девушка.

Она не приехала за собакой, так как в семь вечера для нее транспорт плохо ходит… Мы с ней договорились, что она мне позвонит на следующий день, сообщит адрес, и я приеду поговорить с родителями. Но версии, где будет жить собака, менялись четыре раза за вечер: «на хате у парня», «у знакомого», «у подруги», «с родителями». В итоге мне никто не позвонил.

Также выяснилось, что этого пса девушка уже кому-то отдавала. В общем, собаку выкинули третий раз за месяц.

Кто хочет верного четвероногого друга, пишите Жанне в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU