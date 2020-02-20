Челябинск вырвался в тройку лидеров городов, где планируют провести фестиваль больших граффити
В социальных сетях продолжается официальное голосование по выбору трех регионов России, где в этом году проведут фестиваль уличного искусства и больших граффити «Культурный код». В четверг, 19 февраля, челябинцы стали активно отдавать голоса за нашу область. И область резко поднялась в рейтинге.
Сейчас Челябинская область занимаем второе место после Ленинградской области. На пятки нам наступают Ставропольский край и Республика Татарстан. Разрыв совсем небольшой, а потому и критический.
Челябинску нужно любой ценой удержаться в тройке лидеров до двух часов ночи 4 марта. В этот момент организаторы закроют голосование, судьба фестиваля решится.
Хотите, чтобы наш регион украшали красивые граффити? Тогда обязательно голосуйте и отправляйте ссылку своим знакомым и друзьям.
Это тот случай, когда все зависит только от нас.
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ИСТОЧНИК KP.RU