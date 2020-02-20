Челябинск вырвался в тройку лидеров городов, где планируют провести фестиваль больших граффити

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:14:07+03:00

Челябинск славится гостеприимством. Давайте прославим его и граффити. Фото: Граффити и художественная роспись Челябинск.

Голосование закончится в ночь на 4 марта. Очень нужен твой голос

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях продолжается официальное голосование по выбору трех регионов России, где в этом году проведут фестиваль уличного искусства и больших граффити «Культурный код». В четверг, 19 февраля, челябинцы стали активно отдавать голоса за нашу область. И область резко поднялась в рейтинге.

Сейчас Челябинская область занимаем второе место после Ленинградской области. На пятки нам наступают Ставропольский край и Республика Татарстан. Разрыв совсем небольшой, а потому и критический.

Челябинску нужно любой ценой удержаться в тройке лидеров до двух часов ночи 4 марта. В этот момент организаторы закроют голосование, судьба фестиваля решится.

Хотите, чтобы наш регион украшали красивые граффити? Тогда обязательно голосуйте и отправляйте ссылку своим знакомым и друзьям.

Это тот случай, когда все зависит только от нас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU