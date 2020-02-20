ЧМК запустил земснаряд для очистки пруда

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:56:02+03:00

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На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в рамках комплексной экологической программы реализуется проект по снижению воздействия на окружающие водные объекты. Для этого предприятие закупило земснаряд, который будет очищать дно промышленного пруда-осветлителя от осевшего шлама.

В искусственно созданный пруд ЧМК поступает вода, использованная в технологическом процессе. Находясь в водоеме, она освобождается от взвешенных в ней частиц, которые оседают на дно. Очищенная таким образом вода вновь поступает на производство.

Приобретенный земснаряд — техническое судно, предназначенное для углубления дна и удаления осевших частиц шлама. Поднятый со дна шлам, смешанный с водой (пульпа), по специальному трубопроводу поступает в шламонакопители, где твердые отходы отделяются от жидкости. Вода впоследствии поступает обратно в пруд.

Аппарат способен перекачивать до 800 кубических метров пульпы в час. Очистка земснарядом позволит улучшить качество воды в пруду для повторного использования,снизить риск попадания загрязнений в водную систему реки Миасс, а также уменьшить забор свежей воды для технических нужд комбината. Инвестиции в проект составили около 10 миллионов рублей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU